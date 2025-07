PS4 PS4 Syscon Tools v2.40 | Novità e Miglioramenti

Abkarino & EgyCnq hanno rilasciato la nuova versione v2.4.0 di PS4 Syscon Tools, un software gratuito che permette di manipolare il chip Syscon (Renesas RL78G13) della PlayStation 4. Questa versione introduce diverse migliorie e correzioni per garantire un’esperienza più stabile e completa. Novità in PS4 Syscon Tools v2.4.0. Supporto per i cloni di Teensy – Ora è possibile utilizzare anche dispositivi Teensy non originali. Supporto esteso per tutti i modelli Teensy (tranne Teensy 2.0) – Compatibilità migliorata con Teensy++ 2.0, Teensy 4.0 e Teensy 4.1. Correzione del bug in GetPS4SysconFWInfo() – Risolto un problema che impediva la corretta segnalazione della modalità debug del Syscon. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net