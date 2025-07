Prudenza compie 104 anni Grande festa in famiglia

Grande festa nella giornata di ieri a Cotignola. L’occasione era uno di quei traguardi che non si raggiungono tutti i giorni. Una cittadina, infatti, ha oltrepassato il secolo e non di poco. Prudenza Pignatta, infatti, ieri ha compiuto la bellezza di 104 anni. Chiamata da tutti ‘Denza’, la cittadina più longeva di Cotignola ha festeggiato ieri con un ricco buffet e una torta, circondata dall’affetto della sua famiglia. Visibilmente emozionata, quando la vice sindaca Laura Monti le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta Cotignola, Pignatta ha ricordato le vicissitudini della sua gioventù, le difficoltà del tempo di guerra e l’apprensione per i fratelli, partiti per il fronte fortunamente tornati a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prudenza compie 104 anni. Grande festa in famiglia

In questa notizia si parla di: prudenza - anni - festa - famiglia

