Proteste allo zoo di Norimberga | uccisi dodici babbuini Erano troppi ormai

La decisione della direzione del parco zoologico di uccidere 12 animali in perfette condizioni di salute dovuta al sovraffollamento di babbuini a causa del fallimento delle misure contraccettive decise dallo staff. Proteste in corso da parte degli attivisti e sette arresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo zoo di Norimberga uccide 12 esemplari di babbuini della Guinea: «Erano troppi». Il caso che scuote la Germania - «Abbiamo cercato altre soluzioni ma non sono andate a buon fine» ... Lo riporta msn.com