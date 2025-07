Protestano sotto la sede di Federfarma Abruzzo i lavoratori delle farmacie private | stallo sul rinnovo del contratto

Hanno protestato sotto la sede della Federfarma Abruzzo i lavoratori e le lavoratrici delle farmacie private abruzzesi aderendo alla mobilitazione nazionale, ma sul contratto collettivo nazionale l’accordo non c’è. A sostenere la protesta la Filcams Cgil Abruzzo-Molise con una delegazione di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Presidio dei lavoratori delle farmacie private in Abruzzo, ancora stallo sul rinnovo del contratto; Farmacie, presidio regionale contro Federfarma: aumento salariale di 120 euro è inaccettabile; Farmacisti in sciopero, anzi no.

Abruzzo, Filcams Cgil: “Aumenti salariali Federfarma inadeguati” - A Pescara conferenza stampa Filcams Cgil Abruzzo Molise oggi davanti alla sede regionale di Federfarma: "Aumenti salariali inadeguati" ... Secondo rete8.it

Farmacie, presidio regionale contro Federfarma: aumento salariale di 120 euro è inaccettabile - PESCARA – Presidio regionale davanti alla sede di Federfarma Abruzzo a Pescara, dei lavoratori e delle lavoratrici delle farmacie private abruzzesi che aderiscono alla mobilitazione ... Si legge su ekuonews.it