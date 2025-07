Proseguono i lavori all’Arena Garibaldi | stadio pronto per l’avvio della serie A

PISA – Proseguono senza sosta i lavori di adeguamento dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, necessari per garantire l’agibilitĂ dell’impianto in vista del ritorno del Pisa Sporting Club in serie A. Gli interventi, avviati il 3 giugno, rispettano il cronoprogramma di 75 giorni e saranno completati entro il 17 agosto. Nella giornata di ieri (30 luglio) si è svolto un nuovo sopralluogo tecnico al cantiere, alla presenza del Sindaco di Pisa Michele Conti, del dirigente comunale ingegner Gabriele Cerri e dei rappresentanti delle ditte impegnate nei lavori. “Abbiamo voluto verificare personalmente l’andamento degli interventi – ha spiegato il sindaco Conti – e posso confermare che i lavori stanno procedendo con regolaritĂ . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

