Propaganda filo jihad e antisemita la rete dell’odio razziale dalla Lombardia alla Toscana | indagati 22 minorenni per terrorismo

Milano, 31 luglio 2025 – Messaggi inneggianti alla Jihad islamica – la guerra santa contro gli infedeli per imporre l’Islam – intrisi di odio razziale e di antisemitismo da cui non erano assenti tesi filonaziste. Il tutto veicolato attraverso il canale Telegram. A smantellare il network clandestino che ha coinvolto decine di minorenni di tutta Italia è stata la Digos, che ha sequestrato telefoni e dispositivi informatici. A fare da capofila c’era un 14enne torinese, ma nell’operazione antiterrorismo della polizia sono finiti nella rete anche un 15enne di Taranto e due minorenni residenti in Toscana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Propaganda filo jihad e antisemita, la rete dell’odio razziale dalla Lombardia alla Toscana: indagati 22 minorenni per terrorismo

