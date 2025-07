Pronto soccorso del Valdarno Peri Lega | Giani in passerella elettorale ma ignora i veri problemi

“Domani in Valdarno andrĂ in scena l’ennesima passerella elettorale del presidente Giani, che inaugura il pronto soccorso dell’ospedale La Gruccia ignorando le gravi criticitĂ che da mesi travolgono la sanitĂ toscana”. A parlare è Gemma Peri, commissario della Lega del Valdarno.“Mentre si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

"Domani in Valdarno andrà in scena l'ennesima passerella elettorale del presidente Giani, che inaugura il pronto soccorso dell'ospedale La Gruccia ignorando le gravi criticità che da mesi travolgono la sanità toscana".

