Pronostico Sporting-Benfica | rivincita immediata e primo trofeo

Sporting-Benfica è la finale della Supercoppa del Portogallo: probabili formazioni, pronostico, e dove vederla in tv Il primo trofeo che si assegna in Europa: la sfida tra Sporting e Benfica vale la Supercoppa del Portogallo. E, la rivincita, per la squadra che ha preso Rios in questa estate scippandolo praticamente alla Roma, la rivincita potrebbe essere immediata. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perchĂ© non solo il Benfica, evidentemente, si è rinforzato portando dei giocatori importanti nella rosa, ma soprattutto lo Sporting non è quello dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sporting-Benfica: rivincita immediata e primo trofeo

Benfica-Sporting Lisbona (sabato 10 maggio 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. La partita dell'anno al Da Luz con diretta DAZN - Siamo oltre il minuto 90, domenica notte, al Josè Alvalade e lo Sporting Lisbona sta facendo la più tipica delle "cose da Sporting": sta complicando enormemente il suo cammino, perdendo due punti fondamentali nella corsa al titolo contro il Gil Vicente.

Sporting Benfica termina in parità , ma Otamendi non ci sta: «Quando analizzano le nostre azioni sono rapidi, ma al contrario…» Con il pareggio in rimonta arrivato nella giornata di ieri tra Sporting Benfica, finita 1-1, le due squadre restano appaiate a pari punti in vetta della classifica della Liga Portugal e si contenderanno a distanza

Benfica-Sporting Lisbona (sabato 10 maggio 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La partita dell’anno al Da Luz con diretta DAZN - Siamo oltre il minuto 90, domenica notte, al Josè Alvalade e lo Sporting Lisbona sta facendo la più tipica delle “cose da Sporting”: sta complicando enormemente il suo cammino, perdendo due punti fondamentali nella corsa al titolo contro il Gil Vicente.

