Pronostico Corinthians-Fortaleza | seconda vittoria di fila

Corinthians-Fortaleza è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Due vittorie nelle ultime cinque partite, una delle quali in Coppa, sono un bottino troppo magro per il Corinthians, una formazione che ha in rosa dei giocatori importanti con delle qualitĂ importanti e che possono sì fare la differenza in qualunque momento del match. (Lapresse) – Ilveggente.it Ma con l’affermazione, appunto in Coppa contro il Palmeiras, il Corinthians ha sicuramente mandato un segnale alle altre: per le posizioni di classifica che contano c’è anche questa formazione che può, senza dubbio, riuscire a dare un senso diverso alla sua stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

