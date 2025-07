Pronostico Botafogo-Cruzeiro | prima gioia per Ancelotti

Botafogo-Cruzeiro è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. Fino al momento non c’è stato niente da fare, almeno in campionato. Fino al momento il Botafogo non è riuscito a prendersi una vittoria interna con Davide Ancelotti in panchina. Sì, è successo nella Coppa, ma non in quelle partite che valgono tre punti. Quindi è arrivata l’ora di farlo contro l’ex capolista. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, il Cruzeiro fino ad un paio di settimane fa guidava il campionato, mostrando segni di poco cedimento: e invece il momento di flessione, che assolutamente ci può stare dentro una stagione, è arrivato nel corso dell’ultimo mese con una sconfitta e due pareggi che hanno fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

