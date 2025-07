Pronostici Europa League primo marcatore on fire | quota 6,50

Pronostici Europa League, c’è un primo marcatore on fire da provare a quota 6,50: la partita in questione è quella tra Hibernian e Midtjylland. Le notti europee sotto i riflettori sono ciò che i tifosi dell’ Hibernian aspettavano da tempo, e si prevede il tutto esaurito all’Easter Road per la gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro il Midtjylland. (LaPresse) – IlVeggente.it  Chi passerà il turno affronterà il Fredrikstad, squadra norvegese, nel terzo turno di qualificazione, e gli Hibs possono essere soddisfatti di quanto fatto la scorsa settimana alla MCH Arena del Midtjylland, dove hanno difeso con coraggio ottenendo un pareggio per 1-1. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

