Proiezione ' Le lezioni della storia Luciano Canfora e Laterza da Bari in poi' di Massimo Ruggiero

Le lezioni della storia. Luciano Canfora e Laterza da Bari in poi di Massimo Ruggiero (Documentario)La scuola e l’impossibile neutralitĂ dell’insegnante, la democrazia come costruzione ideologica e la politica come rapporto con gli altri. Luciano Canfora affronta alcuni temi essenziali del suo. 🔗 Leggi su Baritoday.it