Progetto fondi antighetto Flai Cgil esclusa da incontro | Inaccettabile il sindacato va ascoltato

BRINDISI - “Siamo rimasti sorpresi e sinceramente sconcertati dall’esclusione della Flai Cgil Brindisi e delle parti sociali dall'incontro recentemente svoltosi in Prefettura, alla presenza del commissario straordinario del Governo Maurizio Falco, al Prefetto Carnevale, del sindaco di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: flai - cgil - incontro - progetto

Verso il referendum, presidi della Flai Cgil davanti alle prefetture calabresi - Si terranno il prossimo 26 maggio, dalle ore 10.30 alle 12, davanti alle prefetture delle province calabresi i presidi della Flai Cgil per promuovere i temi e i quesiti della campagna referendaria.

Referendum, la Flai Cgil in presidio sotto la prefettura a Latina - Presidio a Latina, il prossimo lunedì 26 maggio organizzato dalla Flai Cgil di Latina nell'ambito della mobilitazione continua verso i referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro, salute e sicurezza e cittadinanza.

"Contro lo sfruttamento e la vergogna del lavoro povero": Flai Cgil in presidio davanti alla Prefettura - In provincia di Salerno si continua a morire di fatica, in silenzio. Nei campi, nei magazzini, nei cantieri invisibili del nostro agroalimentare, dove troppo spesso il lavoro non libera ma opprime.

MIGRANTI: FLAI CGIL, BENE SBLOCCO FONDI PNRR PER ALCUNI PROGETTI PER SUPERARE GHETTI MA FINANZIAMENTI SONO A RISCHIO https://agrapress.it/2025/07/migranti-flai-cgil-bene-sblocco-fondi-pnrr-per-alcuni-progetti-per-superare-ghetti- Vai su X

Durante l’incontro del Comitato nazionale per la prevenzione ed il contrasto al lavoro sommerso dedicato alle “Misure per favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di azioni d Vai su Facebook

Progetto fondi antighetto, Flai Cgil esclusa da incontro: Inaccettabile, il sindacato va ascoltato; Avventizi, quel progetto serve. Sbloccare subito i 2,44 milioni; Un materasso per tre.

Sfruttamento dei lavoratori stranieri, Flai Cgil: Sbloccate le risorse per i comuni - Scopri tutti i dettagli riguardo Sfruttamento dei lavoratori stranieri, Flai Cgil: Sbloccate le risorse per i comuni . Segnala casertaweb.com

Albenga, Cgil: “Inaccettabile che i progetti di Regione Rapalline ed ex Casa Chichero siano ancora fermi. A rischio quasi il 90% dei finanziamenti” - “Bene lo sblocco di alcuni fondi PNRR, ma è inaccettabile che il progetto di Albenga resti ancora fermo. Come scrive msn.com