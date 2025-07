Prodotti agroalimentari toscani un bando da 4,5 milioni di euro per la promozione nel mercato interno

FIRENZE – Rafforzare la presenza dei prodotti agroalimentari toscani di qualità sul mercato interno europeo, aumentarne la conoscenza tra i consumatori e migliorare la redditività delle imprese. È questo l’obiettivo dell’intervento Promozione dei prodotti di qualità , approvato dalla giunta regionale nell’ultima seduta e finanziato con 4,5 milioni di euro provenienti dal Complemento di sviluppo rurale 2023-2027. Il sostegno sarà rivolto a gruppi di produttori, organizzazioni interprofessionali, consorzi di tutela, cooperative agricole e loro consorzi, reti d’impresa e aggregazioni di soggetti costituite secondo la normativa nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: prodotti - agroalimentari - toscani - milioni

La viscotta di San Felice Circeo tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani - “La viscotta di San Felice Circeo diventa patrimonio non solo locale ma nazionale”: con queste parole il Comune ha annunciato l’ingresso ufficialmente tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani.

Stancanelli (Lega): "I prodotti agroalimentari extra Ue che non hanno standard qualità e sicurezza siano bloccati" - “La sicurezza alimentare è uno dei cardini dell'azione politica della Commissione Europea. L'italia, tra i membri dell'Unione.

Ladri al Bonfantini: rubano 20 pc e prodotti agroalimentari - Via diversi pc, una ventina circa e prodotti agroalimentari. Ladri in azione all'istituto scolastico Bonfantini di Novara.

Promozione dei prodotti di qualità : in arrivo 4,5 milioni di euro per le eccellenze toscane; TRUMP: POTENZIALE IMPATTO DA OLTRE 300 MILIONI CON DAZI 30% SU IMPRESE TOSCANE E CONSUMATORI USA; Agroalimentare, promozione dei prodotti di alta qualità .

Promozione dei prodotti di qualità: in arrivo 4,5 milioni di euro per le eccellenze toscane - Approvate dalla Regione Toscana le disposizioni per il bando 2025: sostegno fino al 70% per progetti di valorizzazione delle produzioni agroalimentari certificate ... Come scrive intoscana.it

L’agroalimentare vale 285 milioni: "Patto disastroso per la Toscana" - "Mi pare evidente che in questa trattativa ha vinto solo Trump. Scrive msn.com