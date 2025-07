Prima leader italiana seria Anche il The Times elogia Giorgia Meloni

Dopo la copertina di Time, l'editoriale del Times. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "schietta" e "grintosa", è "la prima leader italiana eletta da decenni a fare una figura seria sulla scena internazionale", oltre a godere di una "popolaritĂ interna" senza pari tra i grandi Paesi europei. Lo ha scritto il quotidiano britannico The Times, in un editoriale firmato da Edward Lucas, giornalista inglese che ha casa, come molti britannici, nella zona del lago di Como, che trova ultimamente molto migliorata, dato che, scrive tra l'altro, vi abbondano "gru e impalcature", in paesi che fino a poco tempo fa "sembravano destinati allo spopolamento e al declino". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Prima leader italiana seria". Anche il The Times elogia Giorgia Meloni

Anche il britannico “The Times” incorona la Meloni: “Prima leader italiana seria. La Gb può provare a fare come l’Italia” - La domanda che non t’aspetti arriva alla fine. “ Se l’Italia può riprendersi, perché non possiamo farlo noi?”, si chiede l’autorevole editorialista, di stanza in Italia, Edward Lucas.

The Times elogia Meloni: “Prima leader Italia seria da decenni” - (Adnkronos) – Dopo la copertina di Time, l'editoriale del Times. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "schietta" e "grintosa", è "la prima leader italiana eletta da decenni a fare una figura seria sulla scena internazionale", oltre a godere di una "popolarità interna" senza pari tra i grandi Paesi europei.

