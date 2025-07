Prezzo del petrolio in lieve calo sotto quota 70 dollari

Prezzo del petrolio in lieve calo sui mercati dove il Wti del Texas scende lievemente sotto la soglia dei 70 dollari a 69,87 dollari (-0,13%). Arretra anche il Brent del Mare del Nord a 73 dollari (-0,33%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo del petrolio in lieve calo, sotto quota 70 dollari

In questa notizia si parla di: dollari - prezzo - petrolio - lieve

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha infranto ogni record, spingendosi per la prima volta nella storia oltre la soglia dei 3.500 dollari l’oncia.

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha infranto ogni record, spingendosi per la prima volta nella storia oltre la soglia dei 3.500 dollari l’oncia.

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha infranto ogni record, spingendosi per la prima volta nella storia oltre la soglia dei 3.500 dollari l’oncia.

18° pacchetto di sanzioni UE verso la #Russia con: tetto del prezzo del petrolio a 47,6 dollari/barile divieto di transazione Nord Stream 1 e 2 divieto di accesso ai porti per 105 navi della flotta ombra di Putin 55 persone/entità sanzionate https://ec.e Vai su X

Unicredit, che ha pubblicato i conti, ha deciso di ritirare l’Ops su Banco Bpm, che termina in calo. Volano Stellantis e Iveco. Euro/dollaro stabile, in lieve ribasso il prezzo del petrolio. Spread chiude a nuovi minimi da oltre 15 anni a 85 punti. #Finanza # Vai su Facebook

Prezzo del petrolio in lieve calo, sotto quota 70 dollari; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI e Gas in Lieve Ripresa; Prezzo petrolio in lieve aumento, Wti a 68,14 dollari.

Il petrolio è in lieve rialzo, Brent sopra 70 dollari - Il contratto sul Wti americano per settembre registra un aumento dello 0,05% a 66,74 dollari al barile. Segnala ansa.it

Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI in Rally Verso i 70$, Anche il Gas si Riprende - Il prezzo del petrolio greggio WTI in rally verso i 70 dollari, mentre il gas naturale si riprende sopra i 3,180 dollari. fxempire.it scrive