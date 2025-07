Previsioni traffico autostrade nel weekend del 2 e 3 agosto quando partire | giornate da bollino rosso e nero

Giornate da bollino rosso e nero per chi deve spostarsi sulle strade e autostrade italiane durante l’esodo estivo e il rientro dalle ferie. Le previsioni di traffico per il fine settimana di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: previsioni - traffico - autostrade - agosto

Previsioni traffico autostrade ponte del 2 giugno: i giorni e gli orari da bollino rosso - Traffico intenso previsto sulle strade italiane per il Ponte del 2 giugno. Secondo Anas, i momenti più caotici saranno la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 maggio per le partenze ma soprattutto il pomeriggio di lunedì 2 giugno per i rientri.

Previsioni traffico weekend 13 giugno: i bollini del fine settimana - Con l'arrivo del caldo e dell'estate aumentano gli spostamenti sulle principali arterie italiane. Ecco le previsioni del traffico per il weekend

Previsioni traffico 20-21-22 giugno su strade e autostrade - Anas stima un intensificarsi delle partenze in questo primo fine settimana d'estate: le indicazioni più importanti per gli automobilisti

Esodo estivo: atteso l'afflusso più alto di sempre sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Le previsioni per il periodo dal 26 luglio fino alla fine di agosto parlano di oltre 6 milioni di transiti. Vai su X

Viabilità Italia diffonde le previsioni per i mesi di luglio, agosto e settembre: picchi di traffico nei weekend, massima allerta nei sabati 2 e 9 agos Vai su Facebook

Le previsioni del traffico per il weekend 2-3 agosto 2025; Previsioni traffico autostrade nel weekend del 2 e 3 agosto, quando partire: giornate da bollino rosso e nero; Traffico in autostrada, le previsioni di Agosto: giorni e weekend da bollino rosso.

Scatta l’esodo d’agosto, tre bollini neri e raffica di rossi in autostrada: tutte le informazioni sul traffico - Con l’ultimo fine settimana di luglio inizia ufficialmente il mese dell’esodo, qui le previsioni del traffico e il calendario dei bollini ... Scrive msn.com

Estate 2025, traffico: le giornate da bollino rosso e nero sulle autostrade italiane - Ecco le giornate dei mesi di luglio e agosto in cui è previsto maggior traffico sulle principali autostrade italiane ... Scrive gazzetta.it