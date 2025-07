Archiviato luglio, il mese di agosto si presenta con temperature gradevoli e all’insegna di sole e caldo su tutta Italia. Grazie infatti alla presenza dell’ anticiclone delle Azzorre, nonostante il cielo sereno le temperature non presenteranno valori alti e asfissianti come quelli della seconda metà di giugno e i primi giorni di luglio, ma decisamente più in linea con il periodo. Trascorso il lieve peggioramento a livello atmosferico per le giornate di sabato 2 e domenica 3 agosto, con possibili rovesci sulle Alpi e le Prealpi oltre che lungo l’arco appenninico, i giorni che anticiperanno Ferragosto vedranno condizioni più favorevoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Previsioni meteo Ferragosto 2025: cosa aspettarsi