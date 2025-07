Presenza massica della Squadra Corse Città di Pisa al rally Coppa Città di Lucca

La Squadra Corse Città di Pisa sarà asd impegnata su due fronti il prossimo week, con ben cinque equipaggi presenti al Rally Coppa Città di Lucca valevole per la Coppa Italia VII Zona, ed un equipaggio al Rally di Salsomaggiore Terme.Alla sessantesima edizione del Rally Coppa Città di Lucca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

