Presentato il calendario di serie B | Empoli parte con il Padova Carrarese a Spezia

MANTOVA – È stato presentato durante un evento a Mantova il calendario della serie B nella nuova stagione. Il cammino del campionato prevede la prima giornata nel fine settimana del 23 e 24 agosto, mentre nel weekend del 6 e 7 settembre ci sarà la prima di quattro soste per le nazionali. Cinque i turni infrasettimanali ed il primo di questi sarà il 30 settembre. In mezzo al calendario la sosta invernale, dal 28 dicembre al 9 gennaio, per chiudere il 10 maggio. Come per la serie A si tratterà di un calendario asimmetrico fra andata e ritorno. Si parte, per le toscane, con Empoli – Padova al Castellani mentre la Carrarese fa visita allo Spezia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it