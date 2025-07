Prende il via Terre in Festival

Arezzo, 31luglio 2025 – Prende il via TERRE IN FESTIVAL teatro diffuso in Valtiberina; il festival organizzato da Laboratori Permanenti che si svolge dal 31 luglio al 4 settembre 2025 nei comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Badia Tedalda e Anghiari. TERRE IN FESTIVAL accompagnerà l'estate della Valtiberina con prime nazionali, residenze artistiche, un laboratorio di alta formazione destinato a giovani attori professionisti, un laboratorio creativo gratuito aperto a tutti; compagnie provenienti da tutta Italia che propongono spettacoli fruibili, acuti, che regalano vere e proprie esperienze immersive.

Festival Terre del Lamone: un festival tra Romagna e Toscana per celebrare cultura, comunità e rinascita - Un viaggio lungo il Lamone: da Casaglia al ravennate, la prima edizione del Festival si preannuncia come un evento di grande significato per la "Romagna Toscana", unendo idealmente due regioni e numerose comunità nel segno della cultura, dei sapori e della solidarietà .

Fascino e tradizione delle terre del Sorbara con "Rosso Rubino", il festival dedicato al Lambrusco - Il Lambrusco wine festival torna a Bomporto per la sua XVIII edizione, portando con sé tutto il fascino e la tradizione delle Terre di Sorbara.

“Nelle terre di Plinio“. Cigar and Food&Wine. Il festival dedicato al gusto - Salone del fumo lento, masterclass, laboratori, show cooking, enogastronomia, intrattenimento musicale e tanto altro: debutta oggi la prima edizione del Festival nelle Terre di Plinio – Cigar and Food&Wine, che si svolge negli spazi di Villa Magherini Graziani.

Terre in Festival 2025 arriva in Valtiberina - Attraverso la sua dimensione diffusa, offre in vallata una programmazione ricca e variegata che intreccia tradizione, innovazione e sperimentazione artistica

Torna il Terre in Festival dal 31 luglio al 4 settembre - In Valtiberina arrivano spettacoli che animeranno le piazze, i musei ei luoghi emblematici dei comuni coinvolti