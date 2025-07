Pratoranieri respira Due nuovi parcheggi con 159 posti auto

A qualsiasi follonichese o turista sarà capitato di passare anche molto tempo a cercare un parcheggio per la propria auto. Questo problema, diffuso in tutta la città , è particolarmente evidente nel quartiere di Pratoranieri dove in ogni ora del giorno ci sono auto che vagano alla ricerca di un posto libero. Oggi questa difficoltà per residenti e turisti si spera sia (almeno parzialmente) risolta grazie all'arrivo di due nuovi parcheggi pubblici nel quartiere che sono già pienamente fruibili. Questi nuovi spazi serviranno a migliorare la viabilità e i servizi in una delle aree più frequentate della città , soprattutto durante i mesi di luglio e agosto.

