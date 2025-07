Potenziata la convenzione per tariffe e abbonamenti dell' autobus agevolati per gli studenti universitari

E' stata rinnovata e ampliata la convenzione che prevede per gli studenti all'Università di Pisa di usufruire di abbonamenti urbani dell'autobus a tariffe agevolate. E' quanto stabilito da una delibera di Giunta comunale approvata nei giorni scorsi, che dà il via libera al rinnovo, fino al 31. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Autolinee Toscane, rinnovata la convenzione per gli abbonamenti urbani a costi dimezzati per studenti universitari - Gli studenti, potranno comprare gli abbonamenti annuali al costo di 120 euro invece di 278 euro, se entro i 26 anni e al costo di 170 euro anziché 342 euro, se sopra i 26 ...

Abbonamenti at: tariffe agevolate per gli universitari - Da metà agosto, gli studenti dell'Università di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena potranno usufruire anche per il nuovo anno ...