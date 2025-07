Porta al Borgo celebra lo ’Sperone’.

"Voglio ringraziare a nome mio e di tutto il rione del Grifone la nostra amazzone Ilaria Signorini per la bellissima Giostra disputata e per aver vinto meritatamente lo Speron d’Oro ". Il presidente di Porta al Borgo, Massimiliano Di Niso Bucci ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il successo di Ilaria Signorini, la terza amazzone nella storia della Giostra a vincere lo Speron d’Oro: prima di lei c’erano state Giovanna Niccolai nel 1982 e Chiara Grillini nel 2017. "Il successo di Ilaria – prosegue Bucci – è il frutto del grande lavoro che in questi anni è stato fatto da Giacomo Cresci il nostro responsabile della Giostra che è riuscito a formare un gruppo unito e di livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

