Pooh | viaggio in 50 anni di musica speciale Techetechete’ in onda su RaiUno

MILANO – Questa sera, 31 luglio, su RaiUno alle 20:35 (subito dopo il Tg1 delle 20) andrĂ in onda “Pooh: viaggio in 50 anni di musica”. In programma su RaiUno, grazie alla puntata speciale di Techetechete’, “ripercorreremo la nostra storia musicale e non solo”, spiega la band sui suoi canali social. “Attraverso le nostre canzoni eseguite nei concerti dal vivo o negli studi televisivi, i ritratti, i dietro le quinte, le tante curiositĂ e immagini esclusive, verrĂ raccontato il meglio della storia dei Pooh”. Nel corso della trasmissione saranno inoltre trasmessi una serie di filmati girati durante le tournĂ©e e i viaggi della Pooh. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

