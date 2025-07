Pontenure la lettera prosindaco | Chi ha sottoscritto la mozione di sfiducia si dimetta

«L’atto compiuto non rappresenta la volontĂ della cittadinanza che ha scelto Giuseppe Carini». Una lettera “prosindaco” inviata da “gruppo indignato di cittadini pontenuresi” per «esprimere pieno sostegno» al primo cittadino, dopo la mozione di sfiducia presentata in consiglio dai dissidenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it