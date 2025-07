Finalmente, dopo tanta attesa, si svolgeranno nella gioranta di oggi i lavori di rimozione del ponte ferroviario di Sant’Agata sul Santerno. L’operazione sarà effettuata utilizzando una pesante gru della quale sono disponibili pochissimi esemplari in tutta Italia: il ponte (dal peso di 200 tonnellate) verrà rimosso nella sua interezza grazie a un braccio meccanico di 40 metri, per essere poi smantellato a terra e smaltito. La gru è stata installata in queste settimane dopo la realizzazione di un’apposita piazzola in calcestruzzo capace di garantirne la stabilità . La demolizione del ponte, finanziata dalla struttura commissariale per la ricostruzione per 6,1 milioni di euro, richiede complessivamente circa sei mesi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte ferroviario di Sant’Agata. Iniziano i lavori per la rimozione