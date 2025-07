Polla torna R…estate Ragazzi | tre giorni di musica arte e incontri nel cuore del centro storico

R.estate Ragazzi 2025 è in arrivo. Dal primo al tre agosto, la festa del centro storico di Polla, con cibo, musica, eventi culturali e tanto divertimento. Le vie del meraviglioso centro storico di animeranno in tre sere di festa organizzate dall’associazione I ragazzi del Ponte. Prodotti tipici e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Rapine e aggressioni nel centro di Lucca: nei guai 7 ragazzi fra i 15 e i 16 anni - LUCCA – Questa mattina (10 maggio) i militari del comando compagnia di Lucca hanno eseguito sette perquisizioni domiciliari disposte dalla procura del tribunale per i minorenni di Firenze nei confronti di altrettanti minorenni di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, indagati a vario titolo per i reati di rapina e lesioni personali aggravate.

Al via le iscrizioni al centro estivo comunale: ammessi 350 bambini e ragazzi - FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e gli 11 anni per la partecipazione al centro estivo comunale che tornerà protagonista nella Città degli Imperiali dal 7.

UNICEF Italia al Giffoni Film Festival 2025: al centro diritti, ascolto e partecipazione di bambini e ragazzi - Dal 20 al 22 luglio incontri, anteprime e proiezioni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con il coinvolgimento di giovani, volontari e istituzioni.

Ennesimo episodio di violenza brutale nel cuore di Palermo e questa volta a farne le spese è stata una coppia di turisti canadesi. Aggrediti nella notte tra le vie della Vucciria, in pieno centro storico. Lei scippata con ferocia e sbattuta a terra, lui colpito alla testa Vai su Facebook

