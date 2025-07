Politicamente Scorretto | Domenico Nardo ospita la campionessa di Bodybuilding Sara Suriano su Radio Onda Verde

Grande partecipazione di pubblico per la nuova puntata di Politicamente Scorretto, il programma condotto da Domenico Nardo su Radio Onda Verde 98 Mhz. L’ospite d’eccezione di questo appuntamento è stata Sara Suriano, campionessa di Bodybuilding, che ha raccontato il suo percorso personale e sportivo, condividendo con il pubblico riflessioni e motivazioni che l’hanno portata ai vertici della disciplina. Nardo ha ringraziato calorosamente i numerosi ascoltatori che hanno seguito l’incontro in diretta, definendolo un momento intenso e autentico. Un plauso particolare è andato a Loredana Massimiani, coach della campionessa, che ha accompagnato Sara nel suo cammino di crescita sportiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Politicamente Scorretto”: Domenico Nardo ospita la campionessa di Bodybuilding Sara Suriano su Radio Onda Verde

