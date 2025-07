Polisportiva. Il Tar sospende lo sgombero.

MADIGNANO (Cremona) Niente sgombero nĂ© restituzione delle chiavi al Comune da parte della polisportiva “Bees Concuore“ di Erminio Tacca. Il Tar ha sospeso l’ordinanza di sgombero del centro sportivo, rinviando la decisione al 5 settembre. Quindi la polisportiva resta al proprio posto almeno fino all’udienza. Il braccio di ferro tra il sindaco di Madignano Piero Guardavilla (nella foto) e i gestori del centro sportivo è cominciato un paio di mesi fa, quando il Comune ha messo nero su bianco un’ordinanza di sfratto per inadempienza nei confronti della polisportiva. Il municipio accusa la societĂ di gestione di non aver fatto partire gli sport con ragazzi di Madignano e di non aver pagato alcune pendenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

