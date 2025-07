Poado indica la strada

2025-07-26 13:51:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Espanyol è stato imposto nella terza parte di questa preseason. Il blu e il bianco hanno ricevuto il file Southampton in Dani Jarque il che significava la premiere di Manolo González davanti al suo popolo. Il team di Perico ha firmato un buon gioco e i fan di Perica sono stati in grado di godersi un nuovo trionfo. Javi Puado, con un doppio nella seconda metà , è stato il grande protagonista della mattina. La squadra di parrocchetto è passata da più a meno in un nuovo test preparatorio per arrivare al modo migliore per la premiere della lega. 🔗 Leggi su Justcalcio.com