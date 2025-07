PLASTICA NERA nel cibo in cucina | allarme sicurezza ai fornelli I Arriva il DECALOGO degli utensili vietati | emergenze e paura in tutta Italia da Luglio

Plastica nera in cucina, cosa c’è davvero dentro le spatole che usiamo ogni giorno: uno studio che lancia un allarme mondiale Nell’autunno del 2024, una ricerca pubblicata su Chemosphere e promossa dal gruppo statunitense Toxic-Free Future ha attirato l’attenzione globale. Lo studio segnalava la presenza di ritardanti di fiamma – sostanze chimiche usate per ridurre l’infiammabilità di alcuni materiali – in utensili da cucina in plastica nera. Titoli allarmistici come «Gettate la vostra spatola di plastica nera» si sono diffusi rapidamente, alimentando ansie e dubbi. Ma ciò che sembrava una scoperta clamorosa si è rivelato ben più complesso e, soprattutto, metodologicamente debole. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

