Più verde e piste ciclabili in città ma l’inquinamento resta elevato

CITTÀ GREEN – Più verde e piste ciclabili ma l'inquinamento ambientale resta elevato Nel contesto di un mondo sempre più connesso e in rapido mutamento, il futuro delle città si gioca sull'equilibrio tra progresso tecnologico, qualità della vita e sostenibilità ambientale. Le trasformazioni urbane non riguardano più solo l'efficienza dei servizi o la velocità dei .

Falconara "città a impatto positivo": inaugurata oggi l'area verde al Parco Kennedy - FALCONARA MARITTIMA – È stata inaugurata nella mattinata di oggi, venerdì 9 maggio, la nuova area verde realizzata nell’ambito del progetto ‘Città ad impatto positivo’, portato avanti dalla società benefit Pmg Italia in collaborazione con il Comune di Falconara, l’Ambito territoriale sociale 12.

Dentro il "cuore verde" della città: i percorsi di trekking urbano di Brescia - C'è una trama verde che corre per tutta la città: unisce le rovine della Brescia romana ai quartieri più recenti della città, in un singolare percorso tra tempo e natura.

Città abbandonata al verde selvaggio: la manutenzione non abita più qui - Michele Menchetti (Consigliere comunale): “Servizi inadeguati, promesse disattese e una città trascurata” Non siamo rassicurati dalle parole dell’assessore Alessandro Casi.

Qui non troverete una sola strada in tutta la città. Invece del cemento c'è l’acqua e le case e le strutture sono collegate da fiumi, sentieri ed alcune piste ciclabili. Ecco dove si trova Vai su Facebook

