Più STEAM in classe con il nuovo progetto CASIO Le donne fanno scienza Iscriviti all’evento e scopri di più

Promuovere le STEAM fra gli studenti di I e II grado: iscriviti all’evento Partescopriesplora “Le donne fanno scienza”, il nuovo progetto CASIO con l’obiettivo di fornire ai docenti della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado occasioni di approfondimento delle materie STEAM in classe. Come? Con originali materiali didattici basati su una rosa . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: steam - classe - progetto - casio

Più STEAM in classe con il nuovo progetto CASIO Le donne fanno scienza. Iscriviti all’evento e scopri di più.

Steam in classe: per un apprendimento integrato - Rai Scuola - Steam è l’acronimo di scienze, tecnologia, ingegneria, arte, matematica ed è utilizzato per indicare un approccio interdisciplinare e applicato. Riporta raiscuola.rai.it

Steam&e, a Napoli arriva il progetto «per avvicinare i bambini alle ... - Steam&e, a Napoli arriva il progetto «per avvicinare i bambini alle materie scientifiche» Il progetto è stato promosso a Napoli da Il Nuovo Bianchi e dall'Istituto Scuole Pie Studenti a scuola ... Si legge su ilmattino.it