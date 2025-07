Più facile l’innovazione per 6mila attività commerciali

"Insieme favoriremo l’innovazione nelle piccole e medie imprese del territorio, sostenendo concretamente lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi". È l’obiettivo della nuova partnership siglata ieri tra Confcommercio Pisa e il Polo Tecnologico di Navacchio, hub dell’innovazione con oltre 60 aziende insediate e un network attivo di 400 imprese. L’accordo vuole mettere a disposizione delle imprese strumenti pratici per affrontare la transizione digitale, potenziare la competitività e accedere a nuove opportunità di crescita. Il Polo Tecnologico affiancherà l’associazione di categoria nell’accompagnare le imprese in percorsi di innovazione, scouting tecnologico, consulenze strategiche e formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più facile l’innovazione per 6mila attività commerciali

