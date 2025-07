Pisa colpo a sorpresa | fatta per Cuadrado

PISA, 31 LUGLIO – Juan Cuadrado sarà un nuovo calciatore del Pisa. Colpo a sorpresa, condotto in gran segreto da parte del direttore generale Giovanni Corrado (nel giorno del suo compleanno), del direttore sportivo Vaira, condotto assieme all’agente del calciatore Lucci. A darne la notizia Gianluca Di Marzio. Cuadrado, 37 anni, arriva da svincolato dopo aver disputato l’ultima stagione con la maglia dell’Atalanta. Un innesto di assoluta esperienza per la rosa del Pisa: il calciatore colombiano in Serie A ha vestito le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter e appunto, Atalanta, scendendo in campo per un totale di 395 partite e vincendo sei volte lo Scudetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

