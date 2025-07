Pilota colto da malore sul volo Buenos Aires-Roma il medico del Perugia lo soccorre ma l' aereo con la squadra a bordo torna indietro

PERUGIA - Un bel po' di paura e qualche ora di ritardo nel volo della Aerolineas Argentinas di rientro del Perugia dal ritiro precampionato ad Ezeiza, in Argentina. Durante la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pilota colto da malore sul volo Buenos Aires-Roma, il medico del Perugia lo soccorre ma l'aereo (con la squadra a bordo) torna indietro

Volo da incubo: ritardo di 6 ore per l’aereo Perugia-Palermo - Perugia, 16 giugno 2025 – Una vera e propria giornata da incubo quella vissuta dai passeggeri del volo FR3787 della compagnia Ryanair, previsto per domenica 15 giugno in partenza dall’aeroporto di Perugia con destinazione Palermo.

Giornata storica per l'Ospedale di Perugia: primo volo in notturna di Icaro per salvare un uomo. "Operarivi ora 24 ore su 24" - La notte del 16 luglio 2025 rimarrà nella storia dell'Ospedale di Perugia e della Regione: per la prima volta le luci dell'elisuperficie si sono accese di notte, illuminando non solo la piazzola per un corretto atterraggio, ma anche nuove prospettive per l'assistenza sanitaria di emergenza in.

Il caso Perugia-Bergamo: "Con quel volo una perdita di oltre 200mila euro" - "Il volo Perugia Bergamo non ha generato i risultati previsti dal punto di vista economico e per volume di passeggeri.

L'intervento di Alessandro Cirimbilli nella cabina di pilotaggio. La squadra tornava a Fiumicino dal ritiro in Argentina Vai su Facebook

