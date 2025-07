Pilates in vacanza | 4 esercizi per corpo e mente

4 esercizi (3+1 bonus) per praticare il Pilates ovunque in estate. Routine semplice, zero stress, benessere garantito anche sotto l’ombrellone. L’estate, si sa, è il momento del relax e del riposo ma anche durante la pausa estiva bastano pochi minuti al giorno per mantenere il corpo attivo, il centro stabile e la mente connessa al respiro. Tra un bagno di sole lungo sentieri alberati e un pranzo in riva al mare, deve esserci anche spazio per prendersi cura di sé. Marta Bellesso, Personal Trainer, insegnante di Pilates ed Educator Balanced Body®, punto di riferimento nel mondo per le attrezzature e la formazione in ambito Pilates (e brand gestito in esclusiva in Italia da Genesi Company), propone una mini-routine di Pilates facile da completare ovunque, al mare come in montagna, senza stress. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pilates in vacanza: 4 esercizi per corpo e mente

