Pil industria Cig e salari reali | l’economia italiana è al collasso

Uno dietro l’altro. Nel giro di pochissime ore una doccia gelata dopo l’altra per il governo e per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. L’Istat certifica il calo del Pil e il crollo del fatturato dell’industria, oltre a ricordare il dramma dei salari reali. L’Inps evidenzia il netto aumento del ricorso alla cassa integrazione e i dazi al 15% negoziati da Ue e Usa non faranno che peggiorare la situazione. Un quadro fosco, che il governo nega ritenendo che non ci siano problemi sul fronte economico. Smentito, ancora, dai dati. Dal Pil al fatturato dell’industria, segno meno fisso. Partiamo dalla crescita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

