pier silvio e marina berlusconi il faccia a faccia con tajani

Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno partecipato oggi, giovedì 31 luglio, a un importante incontro con Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e vicepremier. Nel corso dell’incontro, hanno ribadito il loro saldo e profondo legame con il partito, confermando la volontà di sostenere il movimento in vista del futuro. Pur mantenendo un ruolo di supporto e consulenza, sia Marina sia Pier Silvio Berlusconi hanno chiarito che non intendono assumere un coinvolgimento diretto nella politica attiva. Il loro contributo sarà quindi prevalentemente di natura politica e strategica, senza partecipare alle decisioni o alle campagne elettorali in prima persona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

