Picchia la ex e la manda all' ospedale

Ha picchiato la ex convivente che ha riportato ferite con una prognosi di trenta giorni. Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri.I fatti sono avvenuti a Nettuno, dove i carabinieri nucleo operativo e radiomobile di Anzio sono intervenuti: i militari dell'Arma avevano ricevuto la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Picchia l'anziano padre e lo manda all'ospedale: denunciato il figlio - La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 13, addirittura in codice rosso: questo a causa della violenta lite che si è scatenata in un'abitazione di Villanuova sul Clisi e che coinvolto l'anziano padre – 85 anni – e il figlio di 49 anni.

Picchia la madre e la manda all'ospedale, arrestato e portato al centro rimpatri - È finita con una denuncia e un provvedimento di espulsione una violenta lite familiare avvenuta nella notte di martedì 27 maggio, poco dopo la mezzanotte, in centro storico.

Follia al torneo di calcio under 12, papà picchia arbitro 18enne e lo manda in ospedale: “Basta minimizzare” - Gravissimo episodio di aggressione da parte di un genitore di un baby calciatore ai danni di un giovane arbitro appena 18enne durante un torneo di calcio riservato alla categoria Under 12 ad Arezzo.

Picchia la ex e la manda all'ospedale - Ha picchiato la ex convivente che ha riportato ferite con una prognosi di trenta giorni. romatoday.it scrive

Torregrotta: Picchia la moglie davanti ai figli minori e la manda in ospedale - A Torregrotta, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza, per i reati di “maltrattamenti in famiglia, violenza ... Secondo 98zero.com