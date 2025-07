Piazza del Mercato Vecchio Ecco la nuova pavimentazione

È iniziata e procede da alcuni giorni la pavimentazione di Piazza del Mercato Vecchio, meglio nota come Mercataccio, l’ultimo dei tre interventi di rigenerazione urbana del centro storico a valere su fondi Pnrr. Le modalità e i materiali sono gli stessi già utilizzati in Via Abdon Menecali di recente riaperta alla sosta, in prossimità del Tempio della Consolazione, ovvero la posa a secco di pietre-cemento di grande spessore. Allo stesso modo l’area potrà essere via via liberata e restituita alla fruibilità di residenti e cittadini, con il termine dei lavori che resta fissato a fine novembre. Il ritrovamento di un lacero di mosaico ha comportato una piccola modifica al nuovo marciapiede in prossimità dei Nicchioni la cui vista sarà valorizzata anche dal punto di vista illuminotecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza del Mercato Vecchio. Ecco la nuova pavimentazione

