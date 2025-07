Piave Servizi fognature e acquedotto in nove comuni | Due milioni di investimenti

Inizieranno nei prossimi mesi i lavori di manutenzione straordinaria di Piave Servizi per l’estensione della rete fognaria e la sostituzione della rete idrica in nove Comuni della provincia di Treviso. L’intervento prevede un investimento complessivo di 1,9 milioni di euro e verrà portato a. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: piave - servizi - nove - comuni

Bilancio Piave servizi, l'assemblea dei soci riconferma il presidente Bonet e tutto il Cda - L’assemblea dei Comuni soci di Piave Servizi, lunedì 23 giugno, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, confermando all’unanimità la fiducia nella squadra uscente: il presidente Alessandro Bonet guiderà l’azienda anche nel prossimo triennio, affiancato dai consiglieri Gilberto Daniel.

Piave servizi nella top 10 nazionale di Arera per il terzo biennio di fila - Piave Servizi si conferma tra i top player del servizio idrico integrato in Italia, conquistando per il terzo biennio consecutivo un posto nella Top 10 nazionale per la qualità tecnica.

Fognature e acquedotto a nuovo per 9 comuni: Piave Servizi investe quasi 2 milioni di euro

PONTE DI PIAVE: DALLA REGIONE DUE NUOVI VEICOLI ELETTRICI Ponte di Piave rinnova il parco auto grazie ad un bando regionale: in arrivo due nuovi veicoli...

Due tonnellate di rifiuti in due giorni: Piave-Net 2025 ripulisce nove ... - L’edizione 2025 si è svolta il 3 e 4 maggio, con l’eccezione di Santa Lucia di Piave (27 aprile) e Segusino (10- Lo riporta ilgazzettino.it

Savno, torna Piave-Net: 9 Comuni della Sinistra Piave uniti per pulire ... - Net, la grande iniziativa di pulizia delle sponde del Piave promossa da Savno e Consiglio di Bacino TV1, in collaborazione con Legambiente ... ilgazzettino.it scrive