piattaforma unione europea porte aperte agli junior ranger

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, l’area protetta del crinale tosco-romagnolo di cui fa parte anche il territorio sud-ovest di Bagno di Romagna, ha aperto le sue porte agli Junior Ranger, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, e ai loro mentori provenienti da 19 aree protette di 12 Paesi. La piattaforma dell’Unione Europea per la convivenza tra persone e grandi carnivori ha scelto il Campo Internazionale Junior Ranger 2025 nelle foreste casentinesi, come laboratorio per un nuovo metodo educativo elaborato per permettere la comprensione delle sfide e l’elaborazione delle soluzioni per la convivenza con i lupi e altri grandi carnivori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

