Piano operativo di Fises Oltre 10milioni per il 2025

Si chiude con un ottimo andamento il bilancio dei primi sei mesi della Finanziaria Senese di Sviluppo in questo 2025. Alla data attuale sono state oltre 60 i finanziamenti concessi per un importo complessivo di circa 6,3 milioni di euro, che interessano le attivitĂ di tutti i settori economici e vedono anche una leggera ripresa della propensione agli investimenti. "Le risorse messe a disposizione dalla Finanziaria Senese di Sviluppo crescono perchè c’è una crescita delle domande di investimento a cui noi, coerentemente alle strategie del Piano Industriale, cerchiamo di dare soluzioni e risposte rapide – fa notare Massimo Terrosi, presidente della Finanziaria Senese di Sviluppo –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano operativo di Fises. Oltre 10milioni per il 2025

In questa notizia si parla di: oltre - piano - operativo - fises

Conclave, piano sicurezza a Roma. Oltre 4 mila agenti - Oltre 4 mila uomini e donne delle Forze dell’ordine impegnati nel centro di Roma per garantire la sicurezza.

Ville e finte residenze, frode da oltre un milione. Ad attuare il piano un geometra e la moglie - Montecatini Terme, 21 giugno 2025 – I militari della guardia di finanza del gruppo di Pistoia, in stretto coordinamento con la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, hanno smascherato un particolare sistema di frode fiscale architettato da un geometra di Lamporecchio, titolare di uno studio tecnico, con l’ausilio della moglie, amministratrice di una società di compravendita immobiliare.

Umbria, il Piano sanitario inizia a muoversi: la direttrice svela il testo. Al lavoro oltre 90 professionisti - Perugia, 10 maggio 2025 – Dopo oltre un decennio di assenza programmatica, la Regione Umbria avvia ufficialmente la costruzione del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale 2025–2030, uno strumento strategico che punta a ridisegnare l’intero assetto del sistema sanitario e sociale umbro.

Piano operativo di Fises. Oltre 10milioni per il 2025; Bilancio Fises, cresce il piano operativo fino a 10 milioni per il 2025; L’Eroica, lentamente. Un’altra idea di tempo, di consumo, di futuro.

Cresce il Piano Operativo di Fises, fino ad oltre 10milioni per il 2025 - Semestrale positiva, volumi di erogazioni in crescita fino ad oltre 6milioni di euro e piano operativo annuale in aumento di 2,5 milioni di euro, Semestrale con risultato positivo, volumi di er ... Come scrive ilcittadinoonline.it

Bilancio Fises, cresce il piano operativo fino a 10 milioni per il 2025 - Il piano operativo iniziale per il 2025 prevedeva uno stanziamento, nella prima fase, di 7,5 milioni. Segnala sienanews.it