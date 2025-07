Il Consiglio regionale ha detto sì al Piano faunistico venatorio toscano, che sarà però approvato definitivamente nella prossima legislatura. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione sul Burt, le parti interessate potranno infatti avanzare osservazioni, prima del secondo voto in aula. L’atto è passato con 23 sì (Pd e Iv), l’astensione di 11 consiglieri di centrodestra e il no di Silvia Noferi (Avs) che ha definito "una forzatura" l’approvazione a fine legislatura (assente al momento del voto M5s). "Abbiamo provato a scrivere un concetto che sembra banale, ma non lo è. L’ agricoltura, soprattutto oggi, è ciò che dobbiamo preservare - ha detto l’assessora all’agricoltura Stefania Saccardi -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano faunistico venatorio, il Consiglio dice sì