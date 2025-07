PGA Tour Wyndham Championship | Manassero al via per inseguire i PlayOffs

Ultima chance per entrare nella top 70 della FedEx Cup: a Greensboro c’è anche l’azzurro Matteo Manassero. Nel field 21 tra i migliori 50 al mondo. L’ultimo appuntamento della stagione regolare del PGA Tour è pronto a regalare emozioni forti: dal 31 luglio al 3 agosto si gioca il Wyndham Championship, sul percorso del Sedgefield Country Club nel North Carolina. Tra i 156 giocatori in gara c’è anche l’azzurro Matteo Manassero, alla ricerca di un risultato utile per scalare il ranking FedEx e rientrare nella top 70 che accederĂ al primo evento dei PlayOffs, il FedEx St. Jude Championship (7-10 agosto a Memphis). 🔗 Leggi su Sportface.it