Pfizer annunciati i risultati topline di Fase 3 per HYMPAVZI™ nei pazienti con emofilia A o B con inibitori

Vincent (Pfizer): "Marstacimab rappresenta il piĂą recente contributo di Pfizer in oltre 40 anni di impegno per il progresso nella cura dell’emofilia". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Pfizer, annunciati i risultati topline di Fase 3 per HYMPAVZI™ nei pazienti con emofilia A o B con inibitori

In questa notizia si parla di: pfizer - emofilia - annunciati - risultati

Pfizer, annunciati i risultati topline di Fase 3 per HYMPAVZI™ nei pazienti con emofilia A o B con inibitori - Vincent (Pfizer): "Marstacimab rappresenta il più recente contributo di Pfizer in oltre 40 anni di impegno per il progresso nella cura dell’emofilia"

Emofilia A o B con inibitori: risultati topline positivi di Fase 3 per marstacimab; Il farmaco per l’emofilia di Pfizer mostra una riduzione del 93% nel tasso di sanguinamento; 3 nomi del settore sanitario che pagano generosi dividendi.

Pfizer, annunciati i risultati topline di Fase 3 per HYMPAVZI™ nei pazienti con emofilia A o B con inibitori - Vincent (Pfizer): "Marstacimab rappresenta il più recente contributo di Pfizer in oltre 40 anni di impegno per il progresso nella cura dell’emofilia" ... Riporta affaritaliani.it

Emofilia con inibitori, marstacimab riduce i sanguinamenti nello studio Basis - Lo studio di Fase III BASIS ha dimostrato l'efficacia di marstacimab, anticorpo monoclonale sviluppato da Pfizer, nei pazienti con emofilia A o B con inibitori. Scrive quotidianosanita.it