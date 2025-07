Petizione ‘Docenti ingabbiati’ | superate le 500 firme comunicato

La petizione dei docenti ingabbiati supera le 500 firme, chiedendo al Ministro Valditara una riforma del reclutamento. Le proposte includono un doppio canale per le assunzioni da GPS e una mobilitĂ straordinaria per valorizzare l’esperienza e garantire un nuovo futuro alla scuola. Petizione “Docenti Ingabbiati”: oltre 500 firme per un nuovo futuro della scuola italiana . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Formazione completata, ma niente GPS: il paradosso che penalizza centinaia di futuri docenti. Petizione - inviata da Martina Cosentino - Mesi di studio, tirocini, esami. Un percorso faticoso ma necessario per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

