Pestato a sangue mentre porta a spasso il cane | gravissimo 62enne

Porto Sant’Elpidio, 31 luglio 2025 – “Prima o poi doveva accadere qualcosa di grosso”, dicono sconfortati, amareggiati ed esasperati i residenti del quartiere Borgonuovo, di Piazza Fratelli D’Angelo. E qualcosa di grosso e di assolutamente grave è accaduto ieri sera, intorno alle 22, nei pressi della Casa Cantoniera, in via Pascoli. A farne le spese un 62enne, che ieri sera è stato pestato, massacrato, non è ben chiaro se da due o tre soggetti, mentre stava tranquillamente portando a spasso il cane. Per cause che gli agenti della Questura, immediatamente intervenuti sul posto, dovranno appurare, il 62enne è stato letteralmente massacrato di botte, colpito soprattutto alla testa, con calci e pugni ma, vista l’entità delle ferite riportate (si ipotizzava anche una lesione all’arteria temporale), non è escluso che sia stata usata anche una spranga o un qualche oggetto contundente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

